Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgänger von Pkw erfasst

Bad Driburg (ots)

Am Montag, 11. Dezember, wurde eine 54-jährige Fußgängerin, gegen 16.10 Uhr, auf der Brakeler Straße in Bad Driburg angefahren. Kurz vor der Einmündung zur Brunnenstraße war die dunkel gekleidete Frau auf die Straße getreten. Zu dieser Zeit fuhr eine 56-jährige Paderbornerin mit ihrem schwarzen Polo auf der Brunnenstraße und bog links auf die Brakeler Straße ein. Dabei wurde die Fußgängerin aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis vom Polo erfasst und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde die 54-Jährige in ein Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme war die Brakeler Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts für ca. eine Stunde gesperrt./rek

