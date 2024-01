POL-HAM: Unbekannte beschädigen Ehrenmal am Karlsplatz

Hamm-Herringen (ots) - Eine 72-jährige Fahrradfahrerin aus Hamm wurde am Dienstag, 2. Januar, gegen 20.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Radbodstraße / Hafenstraße schwer verletzt - sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin befuhr die Hafenstraße in westliche als es im Kreuzungsbereich der Radbodstraße zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines 52-Jährigen ...

mehr