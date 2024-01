POL-WAF: Freckenhorst: L 793 nach Brand eines LKW gesperrt

Warendorf (ots) - In der Nacht von Samstag (27.01.2024) auf Sonntag (28.01.2024) kam es zu einem Brand in einem Kiosk an der Gemmericher Straße in Ahlen. Gegen 02.50 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei und die Feuerwehr. Zur gleichen Zeit wurde eine Person beobachtet, die sich zu Fuß vom Brandort entfernt hat. Inwieweit diese Person mit dem Brandereignis im Zusammenhang steht, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt ...

