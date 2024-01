POL-WAF: Ahlen. Brand in einem Kiosk an der Gemmericher Straße

Warendorf (ots) - Ein weißer VW Passat ist am Freitag (26.01.2024), gegen 13.00 Uhr, auf einem Parkplatz in Everswinkel angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Magnusplatz und wurde an der linken Heckstoßstange beschädigt. Hinweise zum Verursacher des Schadens bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

