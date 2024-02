Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannte beschädigen PKW auf Mitfahrerparkplatz

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstag, den 03.02.2024, kam es im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Unbekannte Täter beschädigten durch mehrfaches Einschlagen mit einem spitzen Gegenstand die Windschutzscheibe des auf dem Mitfahrerparkplatz an der Biebermühle in Thaleischweiler-Fröschen abgestellten schwarzen 1er BMW.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333-9270 zu melden. |piwfb

