POL-PDPS: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

66955 Pirmasens, Adlerstraße (ots) - Am Freitag den 02.02.2024, zwischen 06:30 Uhr und 12:00 Uhr, beschädigte ein bis-lang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Adlerstraße in Pirmasens einen, am Fahrbahnrand geparkten, dunkelblauen Ford B-Max im Bereich des Fahrzeughecks. Der Sachschaden wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht und wird derzeit auf circa 3000EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

