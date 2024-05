POL-MK: Geschwindigkeitsmessung an der B 54

Hemer (ots) - Polizei und Feuerwehr haben heute Abend eine 19-jährige Frau aus dem Teich am Steinbruch bei Mesterscheid gezogen. Der Notruf kam gegen 18.40 Uhr. Eine Polizeistreife traf als erste vor Ort ein. Ein Polizeibeamter kletterte zu der jungen Frau in den See und hielt ihren Kopf über Wasser. Nur mit Hilfe eines Hubschraubers konnte die Verletzte an der kaum zugänglichen Stelle geborgen werden. Die Feuerwehr ...

