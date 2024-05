POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots) - Am Montagmorgen um 5.15 Uhr hat am Hagebuttenweg ein Mann einen Einbrecher in seinem Haus entdeckt. Der Täter hebelte, während die Hausbewohner schliefen eine Terrassentür an der Gebäuderückseite auf und durchsuchte das Gebäude. Gegen 5.15 Uhr hörte der Familienvater Geräusche aus dem Wohnzimmer und glaubte, dass sein Sohn gekommen sein. Als er in das Erdgeschoss kam, sah er nur noch eine dunkel ...

mehr