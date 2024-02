POL-BO: Falsche Handwerker in Bochum: Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots) - Mithilfe einer Pressemitteilung hat die Bochumer Polizei am Dienstag, 27. Februar, nach einem Autofahrer gesucht, der an einen Unfall mit einer Zehnjährigen beteiligt war. Jetzt hat sich ein 32-Jähriger aus Bochum bei der Polizei gemeldet. Das Mädchen war nach aktuellem Stand am Montagmorgen auf dem Schulweg auf die Fahrbahn der Wittekindstraße ...

