POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall- Erstmeldung

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt genommen; Schaden 1500 Euro Eine 49-jährige Autofahrerin aus Melsungen hat am Dienstagmittag gegen 13.34 Uhr in Reichensachsen beim Einbiegen von der Bahnhofstraße in die Landstraße einer 46-jährigen Autofahrerin aus Wehretal die Vorfahrt genommen. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden die beiden Autos mit 1000 und 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Parkrempler Eine 53-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat beim Befahren des ...

