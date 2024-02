POL-BO: Raubdelikt in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Zu einem Verkehrsunfall wurde die Herne Polizei am gestrigen 27. Februar gerufen. Ein 40-jähriger Bochumer fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der Rottbruchstraße in Richtung Brunnenstraße. In Höhe der Rottbruchstraße 16 fuhrzeitgleich ein sechsjähriger Junge aus Herne mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Kind. Dabei wurde der junge Herner ...

