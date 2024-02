POL-BO: Schülerin (10) bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots) - Am gestrigen 26. Februar, gegen 8.15 Uhr, wurde in Bochum an der Ridderstraße ein Einbruch gemeldet. Nach bisherigem Stand versuchten drei noch unbekannte Täter gewaltsam über eine Eingangstür in ein Wohnhaus zu gelangen. Dabei wurden sie von einem Hausbewohner gestört und flüchteten. An der Tür ent-stand ein Sachschaden. Beschrieben wurden die drei Männer als "südländisch aussehend", bekleidet ...

