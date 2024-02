Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Bochum

Bochum (ots)

Am gestrigen 26. Februar, gegen 8.15 Uhr, wurde in Bochum an der Ridderstraße ein Einbruch gemeldet.

Nach bisherigem Stand versuchten drei noch unbekannte Täter gewaltsam über eine Eingangstür in ein Wohnhaus zu gelangen. Dabei wurden sie von einem Hausbewohner gestört und flüchteten. An der Tür ent-stand ein Sachschaden.

Beschrieben wurden die drei Männer als "südländisch aussehend", bekleidet waren sie mit Mützen. Ein Täter ist circa 180 bis 183 cm groß, etwa 23 Jahre alt und hatte kurze dunkle Haare. Er trug eine Wollmütze und eine hell-beige Jacke. Die anderen beiden Personen konnten nicht näher beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bit-tet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugen-hinweise.

