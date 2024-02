POL-BO: Trauriger Spitzenreiter: Bochumer rast mit 134 km /h durch Innenstadt

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Sonntagmorgen, 25. Februar, in Bochum ein 22-jähriger Bochumer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Bochumer gegen 9.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Gartenstraße in Richtung Ruhrstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 75 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am rechten ...

