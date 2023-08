Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Unfall im Schiffsbetrieb, 88090 Immenstaad am Bodensee

Bodenseekreis

Göppingen (ots)

Bodensee vor Immenstaad

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr stürzte eine 62 jährige Schweizer Staatsbürgerin beim Übersteigen von einem Schlauchboot auf ein anderes Schlauchboot und fiel hierbei unglücklich auf den Flaggenstock aus Metall am Heck des Bootes, sodass dieser sich unter der Achsel in ihren Brustkorb bohrte. Der Notarzt, welcher durch den Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, versorgte die verletzte Frau an Bord. Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Immenstaad, welche am Anleger Immenstaad auf das betroffene Boot wartete, durchtrennte den Flaggenstock und barg die verletzte Person mitsamt dem Gegenstand. Im Anschluss wurde die schwer verletzte Frau umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen sperrte währenddessen die Wasserfläche rund um den Anleger und überwachte die Rettungsmaßnahmen.

