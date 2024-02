POL-BO: Junge (6) aus Herne bei Unfall schwer verletzt

Witten (ots) - Erneut kam es zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Am gestrigen 26. Februar, gegen 18 Uhr, erhielt eine 84-jährige Wittenerin an ihrem Wohnhaus an der Schützenstraße unerwarteten "Besuch". Vor ihrer Tür standen vermeintliche "Dachdecker", die "mal eben" für ein paar Euro einen gerade entdeckten Schaden am Dach der Senioren "reparieren" wollten. Unbedacht bittet die Frau die beiden ...

