POL-BO: Verletzte Schülerin: Beteiligter Autofahrer (32) meldet sich

Herne (ots) - Zu einem Raubdelikt kam es am 27. Februar in Herne. Ein 20-jähriger Dortmunder war gegen 3.30 Uhr zu Fuß im Bereich Neustraße / Bebelstraße unterwegs. Hier wurde er von zwei unbekannten Männern angesprochen und mit Faustschlägen zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem erbeuteten Bargeld über die Bahnhofstraße in Richtung Fabrikstraße. Der erste Täter ist ...

