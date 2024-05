POL-MK: Brand in der Schul-Toilette

Lüdenscheid (ots) - Am Montagabend brannte an der Berliner Straße ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr musste den Behälter aufbrechen, um den Brand vollständig zu löschen. Eine Nahbereichsfahndung nach Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis. Am Wochenende wurde in den Städtischen Kindergarten an der Leifringhauser Straße eingebrochen. Der Täter brach eine ...

mehr