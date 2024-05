Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Altkleidercontainer - Einbrüche - Transit-Scheibe eingeschlagen

Lüdenscheid (ots)

Am Montagabend brannte an der Berliner Straße ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr musste den Behälter aufbrechen, um den Brand vollständig zu löschen. Eine Nahbereichsfahndung nach Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis.

Am Wochenende wurde in den Städtischen Kindergarten an der Leifringhauser Straße eingebrochen. Der Täter brach eine Tür auf und transportierte einen Möbeltresor ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Unbekannte verschafften sich am Montagnachmittag gewaltsam Zugang zu einer leerstehenden Wohnung Am Gölling. Die Polizei sicherte Spuren.

An der Graf-von-Galen-Straße wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen die Frontscheibe eines Ford Transit eingeschlagen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell