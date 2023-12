Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuch: Täter bemerken Kamera und fliehen

Grevenbroich (ots)

Als sie bemerkten, dass eine Kamera sie filmte, ergriffen zwei unbekannte Tatverdächtige die Flucht. Sie waren gerade dabei, die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße "Auf dem Hülserweg" im Stadtteil Wevelinghoven am Dienstag (5.12.) um 17:29 Uhr aufzuhebeln, flohen dann in Richtung "Am Sägewerk". Ein Bewohner des Hauses wurde durch sein Mobiltelefon auf die Kameraübertragung aufmerksam gemacht und verständigte die Polizei.

Auf den Aufnahmen sind zwei männliche Personen zu sehen, die wie folgt beschrieben werden können: Einer trug eine Kappe, eine dunkle Jacke mit heller Aufschrift, eine dunkle Hose sowie helle Handschuhe. Person 2 war ebenfalls mit einer Kappe, einer hellen Jacke bekleidet, einer Jogginghose sowie mit Turnschuhen bekleidet.

Ebenfalls am Dienstag kam es im Stadtteil Kapellen auf der Immermannstraße, zwischen 10:40 Uhr und 19:30 Uhr, zu einem Einbruchsversuch, das Glas der Terrassentür war stark beschädigt, die Unbekannten drangen jedoch nicht in das Haus ein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Da die dunkle Jahreszeit auch oft von Tätern genutzt wird, um in Häuser und Wohnungen einzubrechen, möchten wir Ihnen ein paar Tipps an die Hand geben, wie sie den Einbrechern den Riegel vorschieben:

Hause ist. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus. Ist ein Haus während dieser Monate unbeleuchtet, spricht viel dafür, dass die Bewohner nicht da sind.

Betrüger kaum eine Chance. Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

in den Weg! Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs.

Lampen und lassen Sie so den Eindruck entstehen, Sie seien zu Hause.

Besonders wichtige Dokumente, wertvolle Sammlungen, Gold oder Schmuck, der nur selten gebraucht wird, sind am sichersten bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach aufgehoben. Nutzen Sie außerdem die Einbruchsschutzberatung unserer Fachberater! Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

