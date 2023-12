Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Türen auf

Neuss (ots)

Auf der Harffer Straße kam es am Dienstag (5.12.), im Zeitraum zwischen 17:10 Uhr und 18:38 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte kletterten an das Fenster einer Hochparterrewohnung, hebelten es auf und drangen in die Wohnung ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Auch auf der Beethovenstraße kam es am gleichen Tag zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Tatverdächtige konnten auf den Balkon im ersten Obergeschoss gelangen und hebelten die Balkontür auf. Hier durchwühlten sie verschiedene Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ebenfalls Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Gerade nach der Zeitumstellung im Herbst lassen dunkle Häuser und Wohnungen leicht erkennen, wo Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum richtigen Einsatz von Fernsehsimulatoren, Beleuchtung und Jalousien gibt es auf der Internetseite unserer Polizeibehörde: https://rhein-kreis-neuss.po lizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-ter mine Unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer.", rät die Polizei außerdem: - Lassen Sie sich von unseren Experten kostenfrei zum Einbruchschutz beraten! - Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft stets aufmerksam! - Wählen Sie im Verdachtsfall sofort 110!

