Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch und Einbruchsversuch über Terrassentür

Meerbusch (ots)

Durch Einschlagen einer Terrassentür haben sich Unbekannte am Dienstag (5.12.), zwischen 14:40 Uhr und 17:43 Uhr, Zutritt zu einem Haus auf der Danziger Straße verschafft. Als die Bewohnerin nach Hause kam, bemerkte sie zunächst, dass sich ihr Hund unruhig verhalte, anschließend sah sie die beschädigte Terrassentür. Es wurden Schränke sowie Kommoden im ersten Obergeschoss durchwühlt.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es am gleichen Tag, zwischen 15:15 Uhr und 17:30 Uhr, in einem Haus auf dem Boverter Kirchweg in Osterath. An der Terrassentür konnten diverse Schäden festgestellt werden. Zum einen war die Glasscheibe in der Tür, in Höhe der Klinke, gebrochen. Zum anderen war der Rahmen der Tür beschädigt. Die Unbekannten ließen jedoch wieder von der Türe ab und konnten nicht in das Haus eindringen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02131 3000.

Die Polizei rät: Dunkle Häuser und Wohnungen lassen Einbrecher leicht erkennen, dass ihre Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

