Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Diebstahl am Automaten abkassiert - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Neuenrade (ots)

Nach einem Taschendiebstahl hat ein Täter mit der erbeuteten Bankkarte mehrmals Geld vom Konto einer 83-jährigen Neuenraderin abgehoben. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Die Seniorin kaufte am 14. März zwischen 14 und 14.15 Uhr in einem Discounter an der Bahnhofstraße ein. An der Kasse zog sie ihr Portemonnaie aus der Handtasche. Ihr fiel auf, dass die Geldbörse "durchwühlt" wurde. Eine Bankkarte fehlte. Sie bat die Mitarbeiter des Ladens, die Polizei zu rufen. Während des Einkaufs hatte sie nichts Verdächtiges bemerkt. Inzwischen waren die Täter jedoch bereits am nächsten Geldautomaten und buchten Geld ab.

Die Aufnahmen aus dem Geldautomaten wurden gesichert. Nachdem alle anderen Möglichkeiten, den Tatverdächtigen zu ermitteln, erschöpft sind, hat das Amtsgericht Hagen eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Fotos sind zu finden auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/136479. Die Polizei fragt nun: Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Telefon 02392/9399-0, oder an jede andere Polizei-Dienststelle. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell