Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pößneck (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19.20 Uhr, meldete sich ein Zeuge und teilte mit, dass in Pößneck/ Ost eine Straßenlaterne umgefallen sei und diese nun auf der Straße liegt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 68-jährige Fahrerin eines PKW die Laterne sowie einen weiteren Metallpfosten umgefahren hatte und dann die Unfallstelle pflichtwidrig verließ. Zuvor mussten sich 2 Passanten, welche auf dem Gehweg liefen, durch einen Sprung zur Seite retten, um nicht durch den PKW erfasst zu werden. Die Frau wurde kurze Zeit später mit ihrem Fahrzeug in unmittelbarer Nähe festgestellt. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zum Binden von auslaufenden Flüssigkeiten kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell