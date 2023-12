Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellungen von Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neuhaus am Rennweg / Frankenblick (ots)

Gestern gegen 13:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamten einen Pkw und dessen Fahrer in Neuhaus am Rennweg im Bereich der Bahnhofstraße. Der 34-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem verlief ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest positiv auf mehrere berauschende Mittel. Dementsprechend wurde mit dem 34-Jährigen eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus vollzogen und sowohl ein Straf- als auch Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Am gestrigen Tage kontrollierten Polizisten gegen 15:45 Uhr einen Pkw und dessen Fahrer in Frankenblick in der Sonneberger Straße. Der 64-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Demzufolge wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eröffnet.

