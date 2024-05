Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fünf Schrottdiebe vorläufig festgenommen

Altena (ots)

Die Polizei hat am Samstagnachmittag am Schwarzenstein fünf mutmaßliche Kupferdiebe vorläufig festgenommen.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 14.30 Uhr mehrere verdächtige Personen in der alten Schwarzenstein-Ruine. Vor Ort trafen die Polizeibeamten drei Männer, die mit einem Mercedes Sprinter mit polnischem Kennzeichen auf das Gelände gefahren waren. Einer der Männer erklärte, dass ihnen ein Passant erlaubt habe, auf das Gelände zu fahren. In dem Sprinter befanden sich ca. 50 Kilo Kupfer, neben dem Fahrzeug lag weiteres Material. Zwei der Männer (17 und 29 Jahre alt) haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurden deshalb vorläufig festgenommen. Der Dritte, ein 34-jähriger, in Dortmund gemeldeter Mann, ist bereits mehrfach wegen gleicher Delikte in Erscheinung getreten und wurde aufgrund der Wiederholungsgefahr ebenfalls vorläufig festgenommen. Die Polizei beschlagnahmte den Sprinter samt Ladung. In der Nähe stand ein weiterer Pkw mit polnischem Kennzeichen. Im Laufe des Nachmittags wurden an dem Pkw zwei weitere Männer (26 und 37 Jahre alt) angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen. Alle Tatverdächtigen haben die rumänische Staatsbürgerschaft. Die Polizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell