POL-DADI: Darmstadt: Unfallflucht mit entwendetem Fahrzeug/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) - Am Mittwoch (03.01.2024) zwischen 08:45 und 09:25 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf an der linken Stoßstange von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. In dem oben genannten Zeitraum war der VW Golf in Rüsselsheim am Main auf einem öffentlichen Parkplatz in der Grabenstraße Höhe der Hausnummer 15 ...

