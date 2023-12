LPI-J: Körperverletzung im Apoldarer Stadtgebiet

Apolda (ots) - Am Silvester Wochenende wurden durch die Beamten der Polizei Apolda 2 Haftbefehle noch kurz vor Jahreswechsel vollstreckt. Die Betroffen hatten eine geringe Geldstrafe offen und bezahlten diese vor Ort, um schuldenfrei in das Jahr 2024 zu starten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

mehr