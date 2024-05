Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Reisebüro und Woesteschule

Hemer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Reisebüro an der Poststraße eingebrochen. Sie entwendeten die Überwachungskamera sowie mehrere Bank- und Kreditkarten. Die Polizei sicherte Spuren. Auch die Woesteschule an der Kantstraße hatte ungebetene Besucher: Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen hebelten sie ein Fenster auf, beschädigten mehrere Innentüren und durchwühlten Schränke in Klassenräumen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte nicht festgestellt werden, ob die Täter Beute gemacht haben. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden unter Telefon 9099-0. (cris)

