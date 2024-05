Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe - Pedelec und E-Scooter gestohlen - Verkehrsschilder geknickt

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 1.15 Uhr, brannten zwei Altpapier-Container an der Refflingser Straße. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Container wurden beschädigt. Die Brandursache ist unbekannt.

Als am Sonntag kurz nach 17 Uhr die Türscheibe einer Firma Am Hofe eingeschlagen wurde, ging die Alarmanlage los. Eine Zeugin beobachtete vier flüchtende Personen. Die Täter hatten es wahrscheinlich auf Metall abgesehen.

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Blumenstraße wurden ein Pedelec und ein E-Scooter gestohlen. Der Tatzeitraum lässt sich nicht eingrenzen: Das Rad wurde dort zuletzt am 4. Mai gesehen, der E-Scooter am 23. April. Am Samstag um 17 Uhr bemerkten die Bewohner den Diebstahl der beiden Fahrzeuge. An dem Giant Stance (Farbe Desert Sand) hing zwar ein Schloss. Doch das konnte der Täter mitsamt Fahrrad wegtragen. Bei dem gestohlenen E-Scooter handelt es sich um ein schwarzes Segway mit orangefarbenen Details. An ihm hing das Versicherungskennzeichen 422-NJF.

Die Polizei rät, hochwertige Fahrräder auch in Kellern oder Garagen an- und nicht nur abzuschließen. Je höherwertig das Bike ist, desto mehr Geld sollte man auch in ein Schloss stecken. Wer Tacho, Licht und Akku abnimmt und getrennt lagert, der macht einem Dieb die Beute deutlich unattraktiver. Eigentümer sollten möglichst viele Daten ihres Bikes notieren. Dazu reicht es eigentlich, die Rechnung zu verwahren oder Daten wie Rahmennummer bei Bedarf zu ergänzen. Diese Daten helfen der Polizei bei der Fahndung. Nur so kann das Fahrrad, wenn es später gefunden wird, dem ursprünglichen Eigentümer zugeordnet und zurückgegeben werden.

Unbekannte waren in der Nacht zum Pfingstmontag in den Keller eines Restaurants an der Leckingser Straße eingebrochen. Sie hatten Geld, einen Zigarettenautomaten und einen Fahrzeugschlüssel gestohlen. Am Samstag gegen 1 Uhr meldete sich der Eigentümer bei der Polizei und teilte mit, dass versucht worden sei, seinen Wagen zu stehlen. Vermutlich wurde der Pkw mit dem erbeuteten Schlüssel gestartet. Die Fahrt endete jedoch bereits nach zehn Metern an einem steinernen Pfosten. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. An der Langen Straßen wurde in der Nacht zum Samstag die Scheibe der Beifahrertür eines Renault Trafic eingeschlagen. Entwendet wurde nichts aus dem Fahrzeug.

Unbekannte haben wahrscheinlich am Wochenende mehrere Verkehrsschilder an den Kreuzungen Hansaallee/Teutoburger Straße, Pütterstraße/ Teutoburger Straße, Karnacksweg/Müllensiefenstraße und Karnacksweg/ Oststraße umgeknickt. Polizeibeamte legten die Schilder, soweit nötig, an die Seite, um eine Gefährdung von Passanten oder Fahrzeuge auszuschließen.

Ein Cabrio-Fahrer hat am Sonntag seinen Wagen mit geöffnetem Verdeck vor einem Haus am Lanferkamp geparkt. Als die Alarmanlage seines Wagens losging, eilte er zu seinem Fahrzeug. Er sah niemanden mehr, stellte allerdings fest, dass der Geldbeutel aus der Ablage der Fahrertür verschwunden war. Darin steckten mehrere Kredit- und Bankkarten, amtliche Papiere sowie Bargeld. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell