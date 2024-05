Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hilflose Person/ Kupferdiebe/ Haltestellenschild demoliert

Meinerzhagen (ots)

Autofahrer informierten die Polizei am Samstag gegen 17.20 Uhr über eine Person, die auf der Straße stand und in einen Gulli erbrach, schließlich nach vorne fiel und krampfte. Später rannte er wieder los und schlug gegen die Außenspiegel von Fahrzeugen. Ein Zeuge hielt ihn am Boden fest; dabei versuchte der Mann den Zeugen zu beißen. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Unbekannte haben von einem Privatgrundstück an Korbecker Weg Kupferrohre gestohlen. In dem Haus laufen Renovierungen, weshalb das Kupfer im Garten abgelegt wurde. Am Samstag gegen 1.30 Uhr hörten die Bewohner metallische Geräusche und ein Auto. Der Diebstahl wurde erst am Nachmittag festgestellt.

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche haben am Samstagabend gegen 18.40 Uhr ein Bushaltestellenschild am Schulzentrum Rothenstein umgeknickt. Zeugen beobachteten die beiden Jungen. Als sie weglaufen wollten, hielt sie die beiden fest und riefen die Polizei. Die schrieb Anzeigen wegen Sachbeschädigung. (cris)

