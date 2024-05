POL-MK: Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Altena (ots) - Zwischen dem 25. April und dem gestrigen Donnerstag wurden von einem Tankstellengelände an der Bahnhofstraße Öl-Kanister in einem vierstelligen Wert gestohlen. Die Kanister waren dort als Ware ausgestellt. Der Diebstahl fiel erst bei der Inventur auf. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

