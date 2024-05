Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxi-Zeche geprellt/ Papiercontainerbrand/ Moped gleich zweimal gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Eine 40-jährige Frau hat sich am Dienstag von Lüdenscheid aus von einem Taxi nach Köln bringen lassen. Vor Ort erklärte die Frau, sie habe keinerlei Geld und könne die Fahrt deshalb nicht bezahlen. Erst mit Hilfe der Polizei bekam der Fahrer Namen und Adresse der Kundin heraus. Er erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Betrugs.

In der vergangenen Nacht brannte wieder ein Papiercontainer: Am Donnerstag gegen 23.35 Uhr wurde das Feuer bemerkt. Der Container brannte komplett ab. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben die Glasscheibe einer Werbefläche an der Bushaltestelle Unterm Freihof beschädigt.

Ein Motorroller wurde in dieser Woche gleich zweimal gestohlen. Das in der Nacht zum Dienstag am Oenekinger Weg gestohlene Moped wurde am Nachmittag an der Talstraße eindeckt. Die Polizei benachrichtigte die Halterin. Sie wollte das Fahrzeug jedoch aufgrund des schlechten Wetters nicht sofort wegbringen. Als sie das Moped am Donnerstagabend holen wollte, war es wieder weg. Sie erstattete erneut Anzeige bei der Polizei, die den Roller ein zweites Mal zur Fahndung ausschrieb.

Am Donnerstag zwischen 11 und 11.55 Uhr verschwand an der Jokuschstraße ein an einem Geländer befestigter E-Scooter. Der Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei. In der Nacht zum Donnerstag wurde aus einem unverschlossen am Bruktererweg abgestellten Pkw ein Portemonnaie gestohlen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Ein Auto ist kein Tresor und deshalb ein schlechter Aufbewahrungsort für Wertsachen. Oft reicht schon das zum Parken bereitgelegte Kleingeld in der Mittelkonsole als Anreiz, ein Auto aufzubrechen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell