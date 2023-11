Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann erleidet Stichwunden - Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines möglichen Tötungsdeliktes - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 18. November kam es vor dem Einkaufzentrum Limbecker Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger afghanischer Mann wurde durch Stichwunden schwer verletzt. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. Gegen 20:30 Uhr meldeten sich Anrufer bei der Polizei Essen und machten Angaben zu einer Auseinandersetzung vor dem Einkaufszentrum, bei der eine Person durch Stichverletzungen schwer verletzt wurde. Vor dem Eingang zur Limbecker Straße konnten drei afghanische Männer angetroffen werden, von denen ein 25-Jähriger stark am Oberkörper blutete. Ein eingesetzter Notarzt behandelte den Mann nur kurzfristig, danach wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Ersten Angaben nach sollen zwei unbekannte Männer einen Reizstoff versprüht haben und dem 25-jährigen Mann zusätzlich mehrere Stichwunden zugefügt haben. Herbeigeeilte Passanten leisteten Erste Hilfe. Die beiden Männer konnten unerkannt flüchten. Sie werden als männlich und ca. 1,80m groß beschrieben. Bei der Auseinandersetzung hatten sie ihre Gesichter verdeckt und trugen beide schwarze Hosen. Einer der Männer trug einen schwarzen Pullover, während der andere einen weißen Pullover trug. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen richtete die Polizei Essen noch am Samstag eine Mordkommission ein. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen der Tat. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell