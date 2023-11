Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte klauen Geldbörse aus PKW und bezahlen mit erlangter EC-Karte - Fotofahndung

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen:

Anfang August entwendeten zwei Unbekannte in der Straße "Grüne Harfe" eine Geldbörse aus einem PKW. Am darauffolgenden Tag bezahlte ein unbekannter Tatverdächtiger mit einer dabei entwendeten EC-Karte an einem Kiosk in Werden. Die Polizei sucht die Tatverdächtigen jetzt mit Aufnahmen der Sicherheitsüberwachung.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/120015

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /Hey

