POL-MK: Einbrüche in Pkw, Keller und Büro

Hemer (ots)

Am Vogelweg wurde in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 23 und 2.30 Uhr, in einen Pkw eingebrochen. Unbekannte ramponierten Griff und Schloss der Fahrertür. Aus dem Beifahrerfußraum wurden zwei Sporttaschen mit Kleidung entwendet; aus der Mittelkonsole ein Schlüsselbund sowie Rechnungen, aus denen die Anschrift des Halters hervorging. Die Polizei nahm noch in der Nacht eine entsprechende Anzeige vor Ort auf. Nur wenige Stunden später wurde im Wohnhaus des Halters An der Werthwiese eingebrochen. Auf unbekannte Weise drangen Täter in das Haus ein und brachen im Keller das Schloss einer Tür aus der Wand. So gelangten sie in den Abstellraum, wo zwei E-Bikes standen. Es handelt sich zwei weiße E-Klappfahrräder der Marke Kardani, eines mit einem schwarzen Korb am Lenker.

In der Nacht zum Donnerstag wurde versucht, Türen und Fenster zu Büroräumen am Berliner Platz aufzubrechen. Es blieb bei Schäden; der Täter gelangte nicht in die Geschäftsräume. (cris)

