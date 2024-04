Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Autofelgen gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Rollerdiebstahl

Hosenfeld. Im Koppelweg im Ortsteil Hainzell stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (26.04.) vom Grundstück eines Wohnhauses einen Motorroller des Herstellers Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen 168-JNW. Das silberne Zweirad stand dort auf der Terrasse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autofelgen gestohlen

Tann. Am Samstag (27.04.), gegen 13.20 Uhr, stahlen Unbekannte sechs Pkw-Felgen im Wert von mehreren hundert Euro aus dem verschlossenen Lager einer Schreinerei in der Straße "Mollartshof". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. In der Eisenacher Straße im Ortsteil Bachrain brachen Unbekannte am Samstagabend (27.04.), gegen 22 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Eine Bewohnerin wurde auf die ungebetenen Gäste aufmerksam, woraufhin diese flüchteten. Die Frau beschreibt die Täter folgendermaßen:

Täter 1: männlich, circa 175 cm groß, circa 45 Jahre alt, kräftige Statur, dunkel gekleidet, schwarzes Dreieckstuch über Mund mit weißen Applikationen

Täter 2: männlich, circa 190 cm groß, circa 40 Jahre alt, dunkel gekleidet mit orangefarbenen Applikationen an Oberbekleidung, schwarze Schildmütze und ebenfalls schwarzes Dreieckstuch über Mund mit weißen Applikationen

Es entstanden rund 150 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. In der Straße "Am Riedrain" im Ortsteil Engelhelms brachen Unbekannte am Samstagabend (27.04.), zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Balkontür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und stahlen im Anschluss Schmuck noch unbekannten Werts. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell