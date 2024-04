POL-OH: Schwerer Motorradunfall auf der L 3153

Fulda (ots) - Neuhof. Am Sonntag kam es gegen 14.55 Uhr zu einem Brand in der Verlängerung der Rommerzer Straße in Neuhof. In der Feldgemarkung geriet ein Unterstand für Pferde, der zur Lagerung von Stroh genutzt wurde, aus bislang ungeklärter Ursache in der Nähe des Kaliberges in Brand. Die Feuerwehr hatte den Brand zeitnah unter Kontrolle und löschte das Feuer. Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Der ...

