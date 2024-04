Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall: umgekipptes Traktor-/Spritzgespann in Romrod

Vogelsbergkreis (ots)

Romrod. Am Freitagabend (26.04.) geriet ein 49-jähriger Landwirt aus der Gemeinde Gemünden gegen 21:45 Uhr mit seinem Traktor mit angehängtem Spritz-/Sprühgerät auf einem Wirtschaftsweg zwischen Ober-Breidenbach und Storndorf von der Fahrbahn. In Höhe eines Bachlaufs kam der einachsige Anhänger mit dem linken Rad in einen Graben, woraufhin die angehängte Arbeitsmaschine nach links umkippte. Das landwirtschaftliche Spritz-/Sprühgerät war mit einem Insektizid-Fungizid-Wasser-Gemisch betankt, was aufgrund des Umkippens zum Teil auslief und in den dortigen Bachlauf geriet.

Dabei wurde niemand verletzt.

Die umliegenden Feuerwehren aus den Gemeinden Romrod, Schwalmtal und Alsfeld waren zur Verhinderung des Eindringens der auslaufenden Gefahrenstoffe in das Erdreich mit insgesamt 61 Einsatzkräften zugegen. Ein vor Ort befindlicher Mitarbeiter der unteren Wasserschutzbehörde stimmte sich mit dem zuständigen Gesundheitsamt ab, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Verunreinigung des Grundwassers bestand. Nach Abpumpen des im Tank verbliebenen Gemischs konnte das Spritz-/Sprühgerät wieder aufgerichtet und geborgen werden.

Eingesetzte Beamte der Polizeistation Alsfeld schätzen den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell