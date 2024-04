Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Fulda und Petersberg

1.

Verkehrsunfall - 10 000 Euro Gesamtsachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (26.04.) gegen 11.20 Uhr in Fulda, Leipziger Straße in Höhe der Richard-Müller-Straße. Ein 50-jähriger Mann aus Schlitz befuhr mit seinem PKW, einem Skoda Octavia, die Leipziger Straße aus Fahrtrichtung Lehnerz kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierzu benutzte der 50 - Jährige den linken von zwei Fahrspuren. Eine 63-Jährige Frau aus Fulda wollte mit ihrem PKW, einem VW Up, von der Richard-Müller-Straße nach links in die Leipziger Straße einbiegen um im weiteren Verlauf in Fahrtrichtung Lehnerz weiterfahren zu können. Beim Linksabbiegen übersah die 63-Jährige den Skoda-Fahrer und es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde dabei keine der beiden Fahrzeugnutzer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Da beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten diese jeweils von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

2.

Verkehrsunfallflucht in Petersberg - 2000,- Euro Fremdschaden - Zeugen gesucht!

Ein Pkw Toyota Avensis war im Zeitraum Donnerstag (24.04.), 20.00 Uhr bis Freitag (26.04.), 08.00 Uhr auf einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen in Petersberg in der Eichendorfstraße gegenüber Hausnummer 41 geparkt. Ein unbekannte/-er Verursacherin/Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW über die gesamte Fahrerseite und entfernte sich unerlaubt von der von der Unfallstelle Der Schaden an dem Toyota wird auf 2000,- Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallgeschehen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr. 0661-105-0 zu melden.

3.

Verkehrsunfallflucht in Fulda - 500,- Euro Fremdschaden - Zeugen gesucht!

Ein grauer Mercedes A 190 war am Freitag (26.04.) in Fulda, in der Ludwig-Beck-Straße auf dem Parkplatz P 2 der Hochschule Fulda geparkt. Zwischen 08.00 Uhr und 14.10 Uhr beschädigte ein/eine bislang unbekannte/-er Verursacherin/Verursacher vermutlich beim Ausparken den Mercedes im Bereich der Heckstoßstange und entfernte sich, ohne den Pflichten als Unfallbeteilgte/-er nachzukommen. Der Schaden wird auf 500,- Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallgeschehen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr. 0661-105 -0 zu melden.

