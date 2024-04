POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Einbruch Lauterbach. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Donnerstag (25.04.), gegen 2.15 Uhr, in eine Werkstatt in der Umgehungsstraße einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Durch die eingeschlagene Scheibe eines Rolltors entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach ...

