POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Fulda (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr kam es in der Leipziger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten leicht verletzt wurden. Ein 90-jähriger Mann aus Fulda fuhr mit seinem BMW hinter einer 45-jährigen Frau aus Künzell, die mit ihrem 12-jährigen Sohn ebenfalls in einem BMW unterwegs war. Als die Frau nach links in die Adalbertstraße einbiegen wollte bemerkte dies der 90-jährige zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen der Fahrzeuge leicht verletzt, den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 EUR.

