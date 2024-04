Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall zwischen PKW und Motorrad

PR Ueckermünde (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad am heutigen Tag,(13.04.24)auf der L 28 verletzten sich sowohl der Motorradfahrer als auch die PKW-Fahrerin leicht. Der Unfall ereignete sich gegen 13:35 Uhr auf der L28/Chausseestr. in Ueckermünde nahe der Einmündung Rosenmühler Weg. Als die 24-jährige PKW Fahrerin eines Kia verkehrsbedingt warten musste, fuhr der hinter ihr fahrende Kradfahrer auf. Der Biker stürzte und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Die PKW-Fahrerin erlitt Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Zur weiteren Behandlung der Verletzungen wurden beide Unfallbeteiligten in das Krankenhaus nach Ueckermünde gebracht. Am Motorrad Typ Aprilia entstand ein Schaden von 4000 und am PKW von 1000 Euro. Die Beteiligten des Verkehrsunfalls sind deutsche Staatsbürger und wohnhaft in Ferdinandshof und Oranienburg.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

