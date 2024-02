POL-PPWP: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am Mittwochmorgen in der Friedrich-Karl-Straße. So wie der 72-jährige Fahrzeughalter mitteilte, stand sein Skoda Fabia von 9:45 Uhr bis 11 Uhr auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 10. Bei der Rückkehr an sein Auto bemerkte er einen Schaden, welcher sich über beide Türen auf der Fahrerseite erstreckte. Die Polizei geht davon aus, dass ein ...

mehr