POL-PDMY: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden - K44 wieder freigegeben

Sinzig - Westum (ots) - Am 13.03.2024 gegen 14:20 Uhr kam es auf der Westumer Straße in Sinzig zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zwischen zwei PKW ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, in Folge dessen beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Für die Unfallaufnahme ist die K44 derzeit voll gesperrt. Von Anfragen wird gebeten abzusehen. Es wird ...

