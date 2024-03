Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 23.03.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Müllcontainer fing Feuer

In Moordorf fing am Freitagabend ein Müllcontainer Feuer. In der Marktstraße geriet gegen 19:30 Uhr zunächst ein Müllcontainer in Brand. Ein angrenzender Geräteschuppen wurde aufgrund des Übergreifens der Flammen und der Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Leerer Landstraße in Aurich kontrollierten die Polizeibeamten in der Nacht zu Samstag einen 30-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Zu einem körperlichen Übergriff kam es am Freitagabend, gegen 21:15 Uhr, im Bereich des Marktplatzes in Norden. Ein Jugendlicher wurde hierbei verletzt. Im Vorfeld der Auseinandersetzung kam es zu einem verbalen Streit zwischen dem 16-jährigen späteren Opfer und seinem 14-jährigen Begleiter mit mehreren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf wurde der 16-jährige Jugendliche aus Hannover von einem bislang unbekannten Jugendlichen zu Boden geschlagen und am Boden liegend getreten. Er wurde dabei im Gesicht verletzt. Der Täter, der offenbar mit mehreren anderen Jugendlichen unterwegs war, floh danach mit seinen Begleitern vom Tatort. Zu der Zeit herrschte auf dem Marktplatz noch reger Betrieb, sodass durchaus Passanten die Auseinandersetzung beobachtet haben könnten. Mögliche Zeugen, welche Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht mit PKW gefahren

Am Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife im Siedlungsweg in Norden einen 19-jährigen PKW-Fahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der junge Mann aus Norden unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren hinsichtlich der möglichen Verkehrsordnungswidrigkeit wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Freitagmorgen, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Wiesmoorer mit einem Sattelzug die Bahnhofstraße aus Werdum kommend in Richtung Burhafe. Der Wiesmoorer bog nach rechts auf ein Firmengelände ab. Während des Abbiegevorgangs kollidierte ein Pkw, der den Lkw überholte, mit dem ausschwenkenden Heck des Aufliegers. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Pkw, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in vierstelliger Höhe zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Kombi, der vorne rechts beschädigt ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Neuschoo - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Zweiradfahrerin

Auf der Straße Schaftrift ist am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, eine 17-jährige Holtriemerin mit ihrem Leichtkraftrad gestürzt. Der 17-Jährigen kam ein Pkw entgegen, der plötzlich auf ihre Fahrspur zufuhr, sodass die Zweiradfahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auf der sehr weichen Berme stürzte die Holtriemerin dann und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Zweiradfahrerin zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell