POL-ESW: Pressebericht vom 24.04.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 10:54 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus Bad Arolsen mit seinem Pkw die B 27/B 7 zwischen Hoheneiche und Oetmannshausen. Da die dortige Ampel "rot" zeigte hielt der 49-Jährige mit seinem Pkw an, was die nachfolgende 55-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis zu spät bemerkte und mit ihrem Auto auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Wildunfall

Um 23:06 Uhr befuhr gestern Abend eine 51-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die B 7 zwischen Waldkappel und Bischhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Diebstahl von Geldbörsen

Um 11:30 Uhr ereignete sich am gestrigen Dienstagvormittag ein Geldbörsendiebstahl im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege. Während des Einkaufs wurde eine 84-Jährige aus Geismar von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und abgelenkt. Während des Gesprächs gelang es dieser das Portmonee aus der Handtasche der Geschädigten zu entwenden. Die Handtasche hatte sie zu diesem Zeitpunkt am Arm hängen. Im Portmonee befanden sich ca. 150 EUR Bargeld sowie persönliche Dokumente. Beschreibung der Tatverdächtigen: ca. 35- 40 Jahre alt, ca. 160 cm -165 cm groß, eventuell südeuropäische Herkunft.

Ein weiterer Geldbörsendiebstahl wird aus dem Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße angezeigt. Dort wurde gestern Vormittag, gegen 11:00 Uhr, einer 77-Jährigen aus Eschwege das Portmonee gestohlen. Dieses hatte sie in ihrer rechten Außentasche der Jacke deponiert, wo es von ihr unbemerkt entnommen wurde. Im Portmonee befanden sich 150 EUR Bargeld sowie persönliche Dokumente.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 22.04.24, 06:45 Uhr und dem 23.04.24, 17:00 Uhr wurde ein schwarzer Pkw Volvo durch Unbekannte beschädigt. Das Auto war in diesem Zeitraum im Parkhaus am "Stadtbahnhof Eschwege" abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte der Geschädigte fest, dass der Lack des Fahrzeuges großflächig verkratzt worden war. Sachschaden: ca. 2000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Kennzeichendiebstahl

Auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Sontra wurden zwischen dem 19.04.24 und dem 23.04.24, 16:21 Uhr die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-KB 100" von einem Pkw BMW abgeschraubt und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 60 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 12:35 Uhr parkte gestern Mittag ein 71-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw ordnungsgemäß in einer Parkbucht auf dem Gelände einer Apotheke in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen. Beim Rückwärtsausparken übersah er den auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw VW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

