POL-ESW: Pressebericht vom 22.04.24 (2)

Eschwege (ots)

Pkw aufgebrochen

Über das vergangene Wochenende wurde in der Bertram-Schrot-Straße in Bad Sooden-Allendorf ein Ford Ranger aufgebrochen. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand geparkt, wo es im Bereich des Türschlosses gewaltsam aufgebrochen wurde, wie der Geschädigte heute Morgen feststellen musste. Dabei gelang es dem oder den Täter(n) die Zentralverriegelung zu öffnen. Entwendet wurden letztendlich ca. 10 Liter Dieselkraftstoff. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Scheibe eingeworfen

In der Mangelgasse in Eschwege wurde am gestrigen Sonntag ein Glasfenster an einer Haustüre eines Mehrfamilienhauses durch Unbekannte eingeworfen. Die Tatzeit liegt zwischen 02:30 Uhr und 07:00 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

