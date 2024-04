Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.04.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Um 00:46 Uhr kam es vergangene Nacht auf der L 3334 zwischen Germerode und Rodebach zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 70-Jährigen aus der Gemeinde Meißner erfasst wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR, das Reh lief anschließend davon.

Ebenfalls ca. 2000 EUR Sachschaden entstanden bei einem weiteren Zusammenstoß mit einem Reh, das heute Morgen, um 06:13 Uhr, auf der K 39 in der Gemarkung von Hasselbach von dem Pkw einer 42-Jährigen aus Waldkappel erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 12:12 Uhr ereignete sich am gestrigen Sonntag in der Mittagszeit ein Auffahrunfall auf der B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg. Zur Unfallzeit bemerkte ein 33-Jähriger aus Paderborn zu spät, dass der vorausfahrende Kombi mit polnischer Zulassung abbremste, wodurch er auf das Fahrzeug auffuhr. Der Fahrer des Kombi erlitt dabei einen Schock und konnte nach ärztlicher Untersuchung am Unfallort wieder entlassen werden. Der Sachschaden wird mit ca. 10000 EUR angegeben. Gegen 13:30 Uhr war die Bundesstraße in diesem Streckenabschnitt wieder frei befahrbar.

