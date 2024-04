Polizei Eschwege

POL-ESW: Winterliches Wetter

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit den winterlichen Witterungseinflüssen kam es im Werra-Meißner-Kreis bislang zu wenigen Einsätzen, die bei der Polizei gemeldet wurden.

Gegen umgestürzten Baum gefahren

Am 21.04.24, um 04:45 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Schnellröder Straße in Retterode. Zu dieser Zeit herrschte eine geschlossene Schneedecke auf der Fahrbahn. Kurz vor dem Ortsausgang versperrte in umgefallener Baum die Fahrbahn. Aufgrund der glatten Fahrbahn konnte der Fahrer das Auto nicht rechtzeitig zum Stehen bringen, wodurch dieses unter den umgestürzten Baum rutschte. Der Fahrer bleib unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

weitere umgestürzte Bäume

Im Laufe des gestrigen Sonntags wurden weitere umgestürzte Bäume gemeldet. Betroffen war im Stadtteil Hausen die Steinbachstraße; die L 3147 in der Gemarkung von Hessisch Lichtenau und die B 451 in der Gemarkung von Witzenhausen. In allen Fällen haben die örtlichen Feuerwehren dafür Sorge getragen, dass die Fahrbahnen wieder schnell befahrbar waren.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

